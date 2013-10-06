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الداخلية التونسية: عدد محدود من التونسيات مارسن "جهاد النكاح" بسوريا

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الداخلية التونسية: عدد محدود من التونسيات مارسن "جهاد النكاح" بسوريا الداخلية التونسية: عدد محدود من التونسيات مارسن "جهاد النكاح" بسوريا

أعلن مسئول رفيع فى وزارة الداخلية التونسية "الأحد" أن عدد التونسيات اللواتى مارسن ما يسمى "جهاد النكاح" فى سوريا مع إسلاميين يقاتلون قوات النظام السورى، "محدود" ولا يتعدى 15 تونسية فى حين قدرت جمعية غير حكومية هذا العدد بـ"المئات".

وصرح المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه لفرانس برس "هنّ 15 تونسية على أقصى تقدير سافرن إلى سوريا بقناعة تقديم خدمات اجتماعية للمقاتلين (تمريض الجرحى والطبخ وغسل ثياب المقاتلين..) وهناك تم استغلال بعضهن جنسيا تحت مسمى جهاد النكاح".

وأضاف أن "أربعة منهن عدن إلى تونس، وإحداهن حامل"، وتابع أن الحامل اعترفت بأنها سافرت إلى سوريا لتقديم "خدمات اجتماعية للمقاتلين، واعترفت بأنها مارست الجنس معهم".

وتابع نقلا عن التونسيات العائدات من سوريا أن هناك "مسلمات من دول الشيشان وألمانيا وفرنسا ومصر والعراق والمغرب العربى" مارسن جهاد النكاح مع المقاتلين.

وقال إن تونس كانت لها "جرأة الإعلان عن هذه الحالات" مقارنة بدول أخرى اعتبر أنها تتكتم على الموضوع.

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