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العدل السعودى تسلم لأول مرة امرأة سعودية رخصة "محاماة"

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العدل السعودى تسلم لأول مرة امرأة سعودية رخصة "محاماة" العدل السعودى تسلم لأول مرة امرأة سعودية رخصة "محاماة"

أصدرت وزارة العدل اليوم الأحد، لأول مرة، أول رخصة لممارسة المحاماة لمحامية سعودية بعد أن كانت تلك المهنة مقتصرة على الرجال فقط.

وقالت السيدة بيان محمود بن على زهران فى بيان لها مساء اليوم الأحد وزع فى الرياض وأيضا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "أننى حصلت على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة " التى كانت مقتصرة على الرجال فى المملكة.

نشير هنا إلى انه ظهر من صورة الرخصة أنها صالحة لمدة خمس سنوات أى أنها تنتهى فى 2018.

ومن المتوقع أن يتخرج هذا العام نحو ألف طالبة فى تخصص القانون من مختلف الجامعات السعودية، وذلك وفقاً لما ذكرته مستشارات قانونيات فى وقت مضى.

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مصر 365

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