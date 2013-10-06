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البرلمان السودانى: أوضاع حقوق الإنسان بالسودان لم تشمل الأحداث الأخيرة

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البرلمان السودانى: أوضاع حقوق الإنسان بالسودان لم تشمل الأحداث الأخيرة البرلمان السودانى: أوضاع حقوق الإنسان بالسودان لم تشمل الأحداث الأخيرة

كشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطنى البرلمان السودانى الفاضل الحاج سليمان، عن محاولة بعض المجموعات استغلال دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخرا، للزج بالأحداث الأخيرة التى شهدتها بلاده إلى منضدة المجلس.

وأوضح البرلمانى السودانى، فى تصريحات اليوم الأحد، أن مجلس حقوق الإنسان رفض ذلك، مشيرا إلى موقف بعثة السودان خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، والتى أوضحت أن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية، لم تكن ضمن تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان.

ونفى الفاضل، علمه بأى بيان صادر من الخبير المستقل حول الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن تقرير الخبير المستقل فى جنيف، اشتمل على أوضاع حقوق الإنسان فى السودان، ولم يشمل الأحداث الأخيرة.

وأكد رئيس لجنة التشريع بالبرلمان السودانى، أن الاتهامات الموجهة للمتهمين فى أحداث الشغب والتخريب أمام النيابات العامة ولجان التحقيق، التى شكلتها وزارة العدل فى هذا الشأن.

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