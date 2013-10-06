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"اليوم السابع": الجماعة فشلت فى تفجير مترو الأنفاق بـ20 قنبلة

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"اليوم السابع": الجماعة فشلت فى تفجير مترو الأنفاق بـ20 قنبلة "اليوم السابع": الجماعة فشلت فى تفجير مترو الأنفاق بـ20 قنبلة

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل إحباط قوات الأمن مخطط عدد من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين المحظور تفجير محطة مترو كلية الزراعة بشبرا بـ20 قنبلة.

كما تتناول الجريدة احتفالات الشعب المصرى بالذكرى الأربعين لحرب أكتوبر المجيدة ومحاولات الجماعة المحظورة أفساد الفرحة على المصريين فى هذا اليوم.

وأقرأ فى عدد الغد أيضا..

◄ الشعب يحتفل بالنصر.. والإخوان يتآمرون على

◄ احتفالات فى التحرير والاتحادية والمحافظات.. والإخوان يشتبكون مع الأمن فى الدقى ورمسيس.. أعضاء التنظيم يحاولون اقتحام مركز "دلجا" ويرفعون الأحذية.. ومقتل وإصابة 100 فى الاشتباكات

◄ حمدين صباحى يهنئ الشعب المصرى: نقبل كل يد شاركت فى الحرب.. وعمرو موسى: مصر تخوض معركة ضد الإرهاب وسنكتب دستور الثورة

◄ مبارك غاضب من تجاهله فى احتفالات ذكرى النصر.. وإسرائيل تعترف لأول مرة بهزيمتها الساحقة أمام الجيش المصرى

◄ وزير الإنتاج الحربى: هناك ضغوط لمنعنا من إنتاج الأسلحة وقرارنا مستقل

◄ قطر تدعم البشير بمليار جنيه استرلينى لمواجهة الثورة السودانية

◄ قيادات الإخوان والوطنى المنحل يستقبلون الأهالى فى طرة احتفالا بأكتوبر

◄ "اليوم السابع" يطلق موقع THE CAIRO POST فى ذكرى انتصارات أكتوبر

◄ الرئيس يبدأ اليوم أولى جولاته الخارجية بزيارة "" و"الأردن"

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مصر 365

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