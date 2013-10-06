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المواطنون يرسمون الهلال والصليب بالليزر على مجمع التحرير

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المواطنون يرسمون الهلال والصليب بالليزر على مجمع التحرير المواطنون يرسمون الهلال والصليب بالليزر على مجمع التحرير

كتب محمد رضا ومصطفى عبد التواب ورامى سعيد ومايكل فارس

استخدم المواطنون المشاركون فى احتفالات أكتوبر بميدان التحرير، مساء اليوم الأحد، الليزر فى رسم علم وبعض العبارات على مجمع التحرير، منها "تحيا مصر" و"6 أكتوبر 1973" و"40 عامًا على الانتصارات"، و"الهلال والصليب"، تعبيرًا عن وحدة الشعب المصرى، وذلك فى إطار استمرار الاحتفالات الشعبية بانتصار الجيش المصرى العظيم، على العدو الصهيونى.

وعلى الجانب الآخر، التقط المواطنون الصور التذكارية مع أفراد الأمن المنتشرين داخل الميدان وعلى جميع مداخله، كما حرص البعض منهم على ارتداء أطفالهم زى للقوات المسلحة، والتقاط الصور مع جنود وضباط الأمن.

وانتشر باعة الإعلام فى مختلف أرجاء الميدان، لبيع أعلام مصر وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رسم علم مصر بالألوان على أيدى الأطفال، فى أجواء تسودها البهجة والفرحة على الجميع.

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مصر 365

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