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دورتموند يفقد نوري شاهين أمام أرسنال

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دورتموند يفقد نوري شاهين أمام أرسنال دورتموند يفقد نوري شاهين أمام أرسنال

برلين،(إفي): يغيب التركي نوري شاهين لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني عن الملاعب ثلاثة اسابيع نتيجة لاصابته بالتواء في الكاحل الأيمن التي تعرض لها في مباراة بروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني أمس السبت، وفقا لما أعلنه النادي.

وبذلك تأكد غياب نوري شاهين عن مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب الإمارات.

وذكر رئيس الجهاز الطبي في النادي ماركوس براون اليوم ان شاهين، اللاعب السابق في ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي، سيغيب عن الملاعب خلال هذه الفترة.

وسيغيب لاعب الوسط التركي عن مباراتي التركي في تصفيات مونديال البرازيل 2014 امام استونيا وهولندا بجانب لقاء أرسنال.

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فيديو اليوم السابع

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