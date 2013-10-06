خطوات وقائية بسيطة تحمى من الإصابة بنزلات البرد

باغتنا الشتاء هذا العام بطقسه البارد، ورياحه الشديدة، ومعه بالطبع تزيد الأمراض وتنتشر، وأكثرها شيوعا "البرد" و"الأنفلونزا" وكذلك حدوث الإصابة بالتهابات اللوزتين، وجيوب الأنفية، وتهيج حساسية الصدر المزمنة ولذا لابد من وقاية وأساليب لمواجهة هذا السيل من الأمراض.

خطوات بسيطة يمكن أن تقى من هذه الأمراض، كما يقول الدكتور قاسم محمد استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، منها الاهتمام بالتدفئة التدريجية للجسم من خلال الملابس، كذلك العمل على زيادة مناعة الجسم، للوقاية من الأمراض وعدم تمكينها من الجسم بسهولة، عن طريق تناول طعم صحى، وتعويض الفيتامينات الناقصة، والتى تعمل على مواجهة الإصابة بأغلب الأمراض التى يتسبب فيها الطقس البارد، ودرجات الحرارة المنخفضة، ولابد من استشارة طبيب مختص بمجرد ظهور أبسط أعراض الإصابة بالبرد، مثل العطس أو السعال أو ارتفاع طيف فى درجة الحرارة.

ويجب اتباع إجراءات الوقاية من العدوى فى المنزل قدر الإمكان، وفصل أى مريض أصيب بالبرد عن باقى أراد أسرته من خلال تخصيص أدوات طعام وشراب له فقط، مع الحرص على غسل الأيدى باستمرار بمطهرات قوية ضد الجراثيم لأنها تساعد على منع انتقال الأمراض بين أفراد الأسرة الواحدة.