تخلصى من آلام الدورة الشهرية بممارسة الرياضة والحمام الدافئ

تعانى الفتيات دائما من الآلام الناتجة عن الدورة الشهرية، ويقول فيصل الهلالى أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة عين شمس، إن الدورة الشهرية عبارة عن انقباضات فى منطقة الحوض ينتج عنها الحيض يصاحبها الآلام التى تنتقل من البطن إلى الأطراف السفلية من الجسم، وتتنوع الآلام بين الجهاز العصبى والجهاز الهضمى فالأعراض النفسية، مثل الاكتئاب، تقلب المزاج، التوتر والعصبية بجانب اضطرابات فى الجهاز الهضمى كالانتفاخ وآلام البطن مع تشنج العضلات، وتعب وإرهاق للجسم بشكل عام بجانب الصداع والدوار والإمساك.

يقدم بعض طرق العلاج التى تساعد فى التخلص على هذه الآلام ومنها ممارسة الرياضة فى المنزل لمدة عشر دقائق والتى تساعد على ليونة عضلة الرحم مما يسمح بانقباضها بدون الشعور بألم، التغذية السليمة من خلال الابتعاد عن الوجبات المليئة بالدهون المشبعة كالأطعمة السريعة وينصح بتناول اللحوم الحمراء والبروتينات والإكثار من تناول الخضار والفاكهة والمكسرات، مع تناول العناصر التى تحتوى على الكالسيوم كاللبن والبيض والجبن للتخفيف من أعراض الدورة الشهرية والتقليل من الآلام الناتجة عنها بجانب شرب المزيد من المياه لمساعدة الجسم على التخلص من السموم، إضافة إلى الحصول على معدل طبيعى من النوم والراحة لمساعدة الجسم فى تنظيم الهرمونات للتقليل من الآلام.

يضيف الهلالى أن الاستلقاء على الظهر مع وضع كمادة مبللة بماء دافئ على البطن مع عمل مساج لها من أقوى العوامل المسكنة للآلام، مع التقليل من الأطعمة المالحة أو الحلوة، والحرص على أخذ حمام دافئ مرتين فى اليوم خلال فترة الحيض لتخفيف حدة الألم، بجانب تدفئة الجسم وعدم التعرض لتيار بارد كالمروحة أو التكييف، يمكن تناول الأدوية المسكنة مثل الأسبرين والإيبوبروفين فهى مسكنات أكثر فاعلية، علاوة على شرب المشروبات الساخنة والابتعاد عن المشروبات الباردة والغازية وأخيرا شرب الأعشاب كالنعناع واليانسون.