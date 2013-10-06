مسيرات للاحتفال بانتصارات أكتوبر في ملوي وأبوقرقاص

كتب : خديجة العادلى منذ 28 دقيقة

انطلقت مسيرات للاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مساء اليوم، بمركزى ملوى وأبوقرقاص بالمنيا.

وخرجت مسيرة ملوى للاحتفال بانتصارات الجيش وتأييده من ميدان الثانوية بنات وسط المدينة، وطافت عدداً من الشوارع بالمدينة.

ردد المشاركون فى المسيرة عدداً من الهتافات من بينها الجيش والشعب ايد واحد – سير يا سيسى سير واحنا وراك للتغيير , ورفعوا اعلام مصر .

سارت برفقة المسيرة سيارة محمل عليها مكبر صوت وأطلقت عدداً من الأغانى الوطنية من بينها تسلم الأيادى ويا أحلى اسم فى الوجود – بلادى لكى حبى وفؤادى، وسارت المسيرة بشوارع العرفانى و26 يوليو .

وفى الوقت نفسه خرجت مسيرة أخرى للاحتفال بانتصارات أكتوبر من ميدان الشريف شمال مدينة أبوقرقاص، شارك فيها الآلاف من القوى الثورية والأهالى, وسارت فى شوارع عمر بن الخطاب وفكرى باشا والجمهورية والاتحاد.