يوسف يفسر تغيير أبو تريكة.. ويصرح: قطعنا شوطا كبيرا نحو النهائي

يؤمن محمد يوسف المدير الفني للأهلي بأن فريقه قطع شوطا كبيرا نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تصريحات يوسف عقب خروج الأهلي بتعادل إيجابي من مباراته مع مضيفه القطن الكاميروني بنتيجة 1-1.

وأفصح يوسف في المؤتمر الصحفي "النتيجة ممتازة، اهنئ الفريق كله بعد هذا المجهود الكبير جدا الذي بذلناه".

وكان الأهلي قد خاض المباراة يوم السبت، قبل أن يعطلها الحكم قبل نهايتها بـ25 دقيقة ويقرر إعادتها كاملة يوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولعب الأهلي المباراة كاملة يوم الأحد، وخرج بتعادل بفضل هدف من نجم المباراة محمد أبو تريكة.

وفسر يوسف استبدال أبو تريكة "الإجهاد أثر على أغلب اللاعبين ومنهم أبو تريكة بعد كل هذا الجهد واللعب يومين متتاليين".

وأتم "حتى الآن لم أفهم بعد لماذا أعيدت المباراة في الأساس، لكننا تعاملنا مع الظروف، وعلينا استكمال المهمة في لقاء العودة".