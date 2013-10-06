بالفيديو .. صلاح يسن أسنانه لغانا بقيادة بازل للفوز بـ10 لاعبين

قاد محمد صلاح جناح بازل فريقه للفوز بهدفين لهدف على مضيفه لوزان في مباراة الجولة الـ11 من الدوري السويسري رغم النقص العددي لمتصدر المسابقة.

وسجل صلاح هدفه الثالث في الدوري السويسري هذا الموسم، وذلك في وجود زميله محمد النني بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

وينتظم صلاح والنني في معسكر المنتخب المصري عقب المباراة استعدادا لمواجهة غانا في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وشهدت المباراة حالة طرد لمهاجم بازل جيوفاني سيو في الدقيقة 50، ولكن صلاح وزملائه نجحوا في الخروج بالثلاث نقاط.

الفوز يرفع رصيد بازل للنقطة 22 في صدارة المسابقة، ويبقى لوزان في قاع الجدول برصيد أربع نقاط.

تألق مصري

قدم الثنائي المصري مباراة رائعة، وظهر صلاح بشكل مطمئن وزميله النني الذي كان صمام أمان خط وسط بازل.

وعاد النني للتشكيل الأساسي بعد غيابه في المباراة السابقة.

ورغم تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 14 عن طريق سليم خليفي إلا أن صلاح نجح في التعادل في الدقيقة 39.

وجاء هدف صلاح بعد سلسلة من التمريرات بلمسة واحدة بدأها محمد النني ثم جيوفري سيري دي، ومنه إلى جيوفاني سيو قبل تمريرها لديلجادو الذي مهدها لصلاح.

سدد صلاح الكرة بيساره ارتطمت في القائم ثم رأس الحارس وسكنت الشباك.

وحصل سيو على طرد بعد ضربه للاعب لوزان بدون كرة.

وكاد صلاح أن يسجل هدفه الثاني بعد تسديدة من زاوية قاتلة بقوة ولكن حارس لوزان ينجح في صدها وتمر الكرة بخط المرمى وفشل كاي فوسير في تحويلها في الشباك الخاوية.

ومن ركلة ركنية نفذها ديلجادو يحولها المدافع أرليند أييتي برأسه في المرمى معلنا الثاني في الدقيقة 59.

واستمرت سيطرة بازل على المباراة حتى نهايتها بفضل تحركات صلاح وفالنتين ستوكير في الهجوم مع تأمين دفاعي من النني في الوسط.

وحافظ مورات ياكين على النتيجة بتأمين دفاعي وسحب صلاح في الدقيقة 85 ودفع بساورو في الوسط، حتى انتهت بنتيجة 2-1.