انتهت بالفيديو - بازل 2-1 لوزان .. صلاح يسجل هدف ' تيكي تاكا '

يلعب محمد صلاح والنني ثنائي منتخب مصر في التشكيل الأساسي لبازل ضد لوزان في الجولة الـ11 من الدوري السويسري.

في الدقيقة 60 يسجل أيتي هدف تقدم بازل من رأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفذها ديلجادو.

في الدقيقة 50 يطرد جيوفاني سيو مهاجم بازل بعد ضرب مدافع لوزان بدون كرة، وبعده تحول صلاح لخط الهجوم.

في الدقيقة 39 يدرك محمد صلاح التعادل بعد أربع تمريرات من لمسة واحدة لبازل وقام بتسديدة أرضية ارتطمت في القائم وسكنت الشباك بعد اصطدامها في رأس الحارس

في الدقيقة 14 يفتتح سالم خليفي أهداف المباراة لأصحاب الأرض.

ويقود صلاح التشكيل مع ديلجادو وسيو وسيري دي مع النني وفراي وسافاري وأييتي وإيفانوف وفوسير مع سومر.

بازل يتصدر ترتيب الدوري السويسري برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.

ويستعد صلاح مع النني لقيادة منتخب مصر لمواجهة غانا في الـ15 من اكتوبر الجاري ضمن ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

ويعد صلاح من الأعمدة الأساسية لمنتخب مصر في الأدوار الهجومية، هو ومحمد أبو تريكة نجم الأهلي.

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