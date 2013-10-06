' قائمة المنتخب لن تشهد مفاجآت '

يؤمن زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى في منتخب مصر أن قائمة الفراعنة لمباراة غانا لن تشهد مفاجآت صادمة لأحد.

وقال عبد الفتاح قبل ساعات من إعلان الجهاز الفني لأسماء الكتيبة التي ستواجه غانا في الـ15 من اكتوبر الجاري: "لا أعتقد أن هناك أي اسم سيثير حالة من الجدل".

وتابع عبر أثير إذاعة ميجا إف إم وبرنامج وائل رياض "كل الأسماء التي تتوقعون وجودها ستجدوها، والعكس صحيح".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة بوب برادلي قد قرر تأجيل الإعلان عن أسماء قائمة الفريق لمباراة غانا حتى نهاية لقاء الأهلي والقطن الكاميروني.

وانتهى لقاء القطن الكاميروني والأهلي دون خسائر لمنتخب مصر من إصابات أو ما شابه للأسماء المرشحة للانضمام لقائمة الفراعنة من النادي الأحمر.