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الكنيسة الأرثوذكسية تندد باضطهاد مسيحيي الشرق

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الكنيسة الأرثوذكسية تندد باضطهاد مسيحيي الشرق الكنيسة الأرثوذكسية تندد باضطهاد مسيحيي الشرق

كتب : أ ف ب الأحد 06-10-2013 17:25

ندد بطريرك القسطنطينية المسكوني للروم الأرثوذكس برثلماوس الأول، اليوم، في نيس بجنوب صربيا بالاضطهاد والعنف الذي يتعرض له المسيحيون في الشرق.

وقال البطريرك، في خطاب في ذكرى مرور 1700 عام على توقيع مرسوم ميلانو الذي سمح للمسيحيين بممارسة ديانتهم في الإمبراطورية الرومانية، إن المسيحيين "يضطهدون في أيامنا" كما اضطهدوا في الماضي.

وأضاف "أنهم يحبون جميع الناس لكن الجميع يضطهدهم، إنهم يعيشون في الإيمان في حين أنهم مضطهدون".

وتساءل البطريرك المسكوني إثر قداس احتفل به مع بطاركة العديد من الكنائس الأرثوذكسية في صربيا وروسيا وألبانيا وقبرص في نيس على بعد 250 كلم جنوب بلغراد "ألا يضطهد مسيحيونا في أيامنا، في سوريا ومصر والشرق الأوسط لأنهم يحترمون كلمة الله؟".

وشارك الآلاف بينهم ممثلون للكنيسة الكاثوليكية ومسؤولون مسلمون وصرب في هذا القداس الذي اختتم تسعة أشهر من الاحتفالات في صربيا.

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