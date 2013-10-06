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طوابع بريد تذكارية بمناسبة مرور 10 أعوام على "دبي السينمائي"

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طوابع بريد تذكارية بمناسبة مرور 10 أعوام على "دبي السينمائي" طوابع بريد تذكارية بمناسبة مرور 10 أعوام على "دبي السينمائي"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 22 دقيقة

أعلنت مجموعة بريد الإمارات، اليوم، أنها بصدد إصدار طوابع بريد تذكارية احتفاءً بمرور عشرة أعوام على إطلاق "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، الذي تبدأ فعالياته هذا العام في 6 ديسمبر، وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته.

وتمّ تصميم الطوابع التذكارية لتجسد روح فن السينما حول العالم، على أن يجري طرح تلك المجموعة التذكارية في أسواق الدولة في فترة لاحقة من هذا العام.

تهدف هذه الطوابع التذكارية إلى الاحتفال بتاريخ "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، ومسيرته، التي ستختتم عقدها الأول هذا العام، والتي نجح خلالها في ترسيخ مكانته حدثا سينمائيا دوليا هاما، ومنصةً تجمع كبار صنّاع السينما العرب والعالميين، لاستعراض أعمالهم أمام جمهور وعشاق الفن السابع.

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