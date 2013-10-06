إسرائيل تستدعي 10 طلاب بالمسجد الأقصى للتحقيق

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بحملة استدعاءات بحق طلاب علم في المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير قسم الإعلام بمؤسسة الأقصى للوقف والتراث محمود أبو العطا، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تنفِّذ منذ أسبوع حملة استدعاءات بحق طلاب العلم في المسجد الأقصى كونهم يدركون أن هؤلاء الطلاب يشكلون التواجد اليومي في المسجد، ما يعيق تقدم الاحتلال في مخططه لتقسيم الأقصى.

وأضاف أن الاحتلال سلَّم اليوم عشرة طلاب بينهم المدرس عبد الرحمن بكيرات وناشط من مدينة أم الفحم المحتلة بلاغات استدعاء للتحقيق غدًا، مشيرًا إلى أن كل الطلاب الداخلين إلى المسجد الأقصى من باب الأسباط تم تسليمهم بلاغات استدعاء.

ونوّه بأن قسمًا من طلاب العلم تم إبعادهم عن الأقصى لفترات معينة، موضحًا أن سياسة الإبعاد تتم بعدة طرق، إما قسرية أو من خلال العرض على المحكمة وأن هناك إبعادات إما لفترات محدودة أو مفتوحة.