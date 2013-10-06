"القضاء الأعلى" يوافق على ضم 10 مستشارين في تشكيل الأمانة العامة لـ"العليا للانتخابات"

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

قرر مجلس القضاء الأعلى الموافقة على ضم 10 مستشارين من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، في تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على استفتاء الدستور والانتخابات التشريعية المقبلة.

وضمت قائمة من تمت الموافقة على ضمهم في تشكيل الأمانة العامة كلاً من المستشارين: نصر الدين البدراوي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وعلي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ومحمود علاء الدين، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد بيومي، وهشام مختار، وماجد جبران، وأحمد السحيمي، وفادي حبشي، ومحمود عبد الحميد سليمان، ووليد حمزة.

وأوضح مصدر قضائي أنه ينتظر أن يصدر قريبًا قرارًا بضم عدد آخر من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة، لعضوية الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بعد موافقة المجالس الخاصة لكل هيئة قضائية.