"فانديتا".. قناع الأناركيين.. تحول ليصبح رمزًا لمؤيدي المعزول

كتب : مروة مدحت منذ 6 دقائق

"فانديتا".. قناع تحول إلى رمز للثورات في كل دول العالم، فما من ثورة قامت خلال العامين الماضيين، إلا وظهر كرمز للثورة على الفساد والظلم. ظهر القناع خلال ثورة 25 يناير 2011، كما عاد مرة أخرى للظهور في المظاهرات التركية ضد حكومة أردوغان، وفي مظاهرات البحرين وغيرها من الدول العربية، والآن عاد القناع للظهور من جديد مع من كانوا يعتبرونه رمزاً للأناركية.

اليوم، ومع تظاهرات أنصار الرئيس المعزول، في ذكرى انتصارات أكتوبر، ارتدى المتظاهرون، القناع، رغم أنهم سبق ونشرت صحيفة الإخوان الرسمية "الحرية والعدالة" تحقيقا حمل عنوان "قناع بانديتا للأناركيين يقود فوضى 25 يناير" تهاجم فيه مرتدي القناع، أثناء التظاهرات ضد الرئيس المعزول منذ أن كان في الحكم.