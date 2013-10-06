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الأهلي يستفيد من إعادة المباراة بتعادل ساحر كأبو تريكة

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الأهلي يستفيد من إعادة المباراة بتعادل ساحر كأبو تريكة الأهلي يستفيد من إعادة المباراة بتعادل ساحر كأبو تريكة

بالنسبة للأهلي رب ضارة نافعة، إذ نجح في استثمار مشكلة إعادة مباراته مع مضيفه القطن الكاميروني، وخرج بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كان غاضبا من قرار الحكم بإعادة مباراته مع القطن كون اللقاء يوم السبت كان على بعد 25 دقيقة فقط من النهاية، والفريق الأحمر كان راضيا بالتعادل.

لكن مع إعادة المباراة، نجح الأهلي في قنص نتيجة أفضل وحقق تعادلا إيجابيا بفضل هدف ساحر من نجوم الفريق ومنتخب محمد أبو تريكة.

ويستقبل الأهلي فريق القطن في ملعب الجونة خلال جولة الإياب يوم 20 من الشهر.

وكان الترجي قد تعادل ذهابا بنتيجة سلبية مع أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا.

مزيد من التفاصيل بعد لحظات..

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