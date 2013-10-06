عمرو واكد: السيسي لم يضر بمصر حتى أنتقده.. ولا يمكن أن أعترض لمجرد الاعتراض

كتب : نورهان طلعت منذ 48 دقيقة

أكد الفنان عمرو واكد أن آراءه حول الجيش لم تتغير، وهو ثابت على مواقفه، لكن لا يوجد ما يستدعي الانتقاد مادام نسير في الطريق الصحيح، وأنه لا يمكنه الاعتراض لمجرد الاعتراض، كما يقوم البعض، إنما يبدي آرائه وفقا لما يراه.

وقال واكد "أعجبني ما فعله الجيش في 30 يونيو، وعزله للرئيس السابق محمد مرسي، وهذا الأمر كان به نوع من مراجعة الجيش لمواقفه السابقة، وعلى الرغم من كون السيسي ليس بالحكم لكنه يؤثر عليه بشكل قوي ويسير بمصر في الطريق الصحيح، ولم يفعل كما فعل المشير حسين طنطاوي من إقحام المجلس العسكري في حكم البلد لذلك خسرت المؤسسة العسكرية الكثير خلال حكمه ولهذا كنت أنتقده وقتها".

وأضاف "احترمت السيسي أكثر عندما جعل المدنيين يحاكمون أمام محاكم مدنية وليست عسكرية، وحتى من كانوا يرتكبون أعمال تخريبية كان يتم القبض عليهم وعرضهم على النيابة، ولم يفعل مثلما فعل طنطاوي بمحاكمته 12 ألف شخص مدني أمام محاكمات عسكرية، كما أن الصورة في الوقت الحالي ليست واضحة حول الرئيس القادم لعدم وجود أي اتفاقات أو تحالفات فلا نعرف هل سيكون مدني أم عسكري، فهذا هو الطريق الذي كان يجب أن نتبعه بعد ثورة يناير، لذلك الجو لا يستدعي أي انتقاد للفريق السيسي، لأنه تصرف بشكل وطني وحافظ على حقوق المصريين من انتهاكات الأقلية الإخوان المسلمين".