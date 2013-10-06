دولار فيلم تتعاقد مع إسماعيل فاروق على 3 أفلام جديدة

كتب : محمد عبد الجليل منذ 11 دقيقة

تعاقدت شركة دولار فيلم مع المخرج إسماعيل فاروق، على ثلاثة أفلام جديدة سيتم التحضير لها عقب إجازة عيد الأضحى، وستعلن الشركة تفاصيل هذه المشروعات في وقت لاحق.

يأتي هذا التعاقد بعد التعاون الأول بينهما من خلال فيلم "القشاش" المقرر عرضه في عيد الأضحي بـ 80 نسخة، والفيلم تأليف محمد سمير مبروك وبطولة حورية فرغلي ومحمد فراج وحسن حسني ودلال عبد العزيز ونخبة كبيرة من النجوم.

من ناحية أخرى، تقوم الشركة حاليا بالتحضير لفيلم "الديكور" تأليف محمد دياب وإخراج أحمد عبد الله، وفيلم "قدرات غير عادية" تأليف وإخراج داوود عب السيد.