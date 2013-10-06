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نيشان: باسم يوسف بخير ويستعد لـ"البرنامج" أواخر أكتوبر

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نيشان: باسم يوسف بخير ويستعد لـ"البرنامج" أواخر أكتوبر نيشان: باسم يوسف بخير ويستعد لـ"البرنامج" أواخر أكتوبر

كتب : سهيلة حامد الأحد 06-10-2013 14:25

أكد الإعلامي نيشان، مقدم برنامج "أنا والعسل"، أن الإعلامي الساخر باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، في صحة جيدة نافيًا تعرضه لطعنات من قبل مجهولين.

كتب نيشان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "في اتّصالٍ هاتفيّ.. باسم يوسف بألف خير، ويستعدّ للموسم الجديد من البرنامج في أواخر أكتوبر".

يذكر أن "يوسف" نفى منذ قليل في تغريدة له عبر موقع "تويتر" خبر إصابته بعدة طعنات من قبل مجهولين، وكتب "الخبر المتداول الآن عن موضوع الطعن والهجوم غير صحيح.. أنا بصحة جيدة".

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