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متظاهرون يغلقون الطريق الرئيسى بين ولايتى بجاية وتيزى اوزو

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متظاهرون يغلقون الطريق الرئيسى بين ولايتى بجاية وتيزى اوزو متظاهرون يغلقون الطريق الرئيسى بين ولايتى بجاية وتيزى اوزو

أغلق متظاهرون غاضبون الطريق الرئيسى الذى يربط بين ولايتى بجاية وتيزى أوزو أمام حركة المرور اليوم "الأحد" حيث أشعلوا النيران فى الإطارات ووضعوا جذوع الأشجار والأجسام المعدنية الأخرى فى عرض الطريق.

ويطالب هؤلاء المتظاهرون وهم من سكان العشوائيات بالإسراع فى إعادة تسكينهم كما وعدت فى عام 2011 فى إطار برنامج تسكين أصحاب المنازل المعرضة للمخاطر.. ولم يكتف المتظاهرون بإغلاق الطريق فحسب بل لجئوا إلى مضايقة النساء والاعتداء على سائقى السيارات.
> ولم تنتقل أى جهة مسئولة إلى مكان الحادث حتى الآن.. فيما اكتفت قوات الأمن بالوقوف على بعد أمتار من موقع الحدث بدلا من ان تتدخل لإعادة فتح الطريق.
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مصر 365

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