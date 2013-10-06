3 انتحاريين فى العراق يقتلون 24 شخصا غالبيتهم أطفال وزوار شيعة

شهد العراق "الأحد" موجة هجمات انتحارية استهدفت مدرسة ومركزا للشرطة فى شمال البلاد حيث قتل 15 شخصا، وزوارا شيعة فى بغداد قتل منهم تسعة، فى حلقة جديدة من مسلسل العنف الطائفى المتنقل.

وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات قليلة من مقتل 49 زائرا شيعيا عندما فجر انتحارى نفسه بين مجموعة من الزوار كانوا يتوجهون مساء السبت نحو مرقد الإمام محمد الجواد فى شمال بغداد عشية ذكرى وفاته.

وتشكل هذه الهجمات امتدادا لمسلسل العنف الطائفى المتصاعد بين السنة والشيعة، فى بلاد عاشت بين عامى 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين الجانبين قتل فيه الآلاف وشهد موجة تهجير داخلى كبيرة.