أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

3 انتحاريين فى العراق يقتلون 24 شخصا غالبيتهم أطفال وزوار شيعة

Google+ Print
3 انتحاريين فى العراق يقتلون 24 شخصا غالبيتهم أطفال وزوار شيعة 3 انتحاريين فى العراق يقتلون 24 شخصا غالبيتهم أطفال وزوار شيعة

شهد العراق "الأحد" موجة هجمات انتحارية استهدفت مدرسة ومركزا للشرطة فى شمال البلاد حيث قتل 15 شخصا، وزوارا شيعة فى بغداد قتل منهم تسعة، فى حلقة جديدة من مسلسل العنف الطائفى المتنقل.

وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات قليلة من مقتل 49 زائرا شيعيا عندما فجر انتحارى نفسه بين مجموعة من الزوار كانوا يتوجهون مساء السبت نحو مرقد الإمام محمد الجواد فى شمال بغداد عشية ذكرى وفاته.

وتشكل هذه الهجمات امتدادا لمسلسل العنف الطائفى المتصاعد بين السنة والشيعة، فى بلاد عاشت بين عامى 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين الجانبين قتل فيه الآلاف وشهد موجة تهجير داخلى كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365