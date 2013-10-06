تشييع جثامين 16 شهيدا من الجيش الليبى بمقر المنطقة العسكرية

شيعت رئاسة الأركان العامة الليبية اليوم الأحد، جثامين 16 شهيدا اغتالتهم يد الغدر والخيانة أمس، وهم يحرسون بوابة " المالطى" بمنطقة وشتاتة الواقعة بين مدينتى ترهونة وبنى وليد.

وذكر مدير المركز الإعلامى لرئاسة الأركان العامة حسن الفايدى فى تصريح له اليوم " أن مراسم التأبين أقيمت فى مقر المنطقة العسكرية طرابلس التى يتبع لها الشهداء بحضور وزير الدفاع فى الحكومة المؤقتة ورئيس الأركان العامة وآمر المنطقة العسكرية طرابلس وآمر اللواء الثانى مشاة وعدد من ضباط الجيش وأهالى الشهداء وذويهم.

واحتسب وزير الدفاع " عبد الله الثنى "، هؤلاء الرجال شهداء عند الله، وأن أرواحهم الطاهرة كانت فداء من أجل أمن وسلامة ليبيا.

> وأكد " عبد الله الثنى " فى كلمته التى ألقاها خلال مراسم التأبين، أن وزارة الدفاع ماضيه قدما فى بناء مؤسساتها العسكرية، وجيشها الوطنى لحماية الوطن والمواطن.

من جانبه، قدم رئيس الأركان العامة بالجيش الوطنى " جاد الله العبيدى " فى كلمته أثناء مراسم التأبين، تعازيه لأبناء الجيش ولأسر الشهداء الذين انضموا لقوافل شهداء ثورة 17 من فبراير.