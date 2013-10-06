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الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 14 طالبا يهوديا لاعتدائهم على فلسطينيين

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الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 14 طالبا يهوديا لاعتدائهم على فلسطينيين الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 14 طالبا يهوديا لاعتدائهم على فلسطينيين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال 14 من طلاب المعاهد الدينية عملوا كمجموعة منظمة هدفها الرئيسى إلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم، على خلفية عنصرية قومية ولكراهيتهم للعرب.

وأوضحت الشرطة أنه تم تمديد اعتقال كافة المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و16 عاما، ومن المتوقع اعتقال عدد آخر من طلاب المعاهد الدينية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المتهمين اعترفوا بأنهم قاموا خلال الأشهر الأخيرة بالاعتداء على سائقى مركبات فلسطينيين أثناء مرورهم فى شارع (حاييم بارليف) فى القدس ورشق حجارة باتجاه حافلات تابعة لشركة (إيغد) لأن ملامح السائق عربية، ورشق الحجارة على حافلات شركات عربية كما أضرموا النيران بسيارة مواطن عربى فى حى الشيخ جراح، وخربوا إطارات سيارات مواطنين فى القدس الشرقية المحتلة.

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