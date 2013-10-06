مسئول أردنى: نحتاج 8 آلاف بيت متنقل لإيواء جزء من اللاجئين السوريين

قال مسئول أردنى الأحد، إن بلاده بحاجة لثمانية آلاف بيت متنقل جديد من أجل إيواء جزء من اللاجئين السوريين فى مخيم الزعترى فى محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية.

وقال العميد وضاح الحمود مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين إن "على كافة المنظمات الدولية رفد المخيم الذى يقطنه 120 ألفا و295 لاجئا بحاجاته من الكرفانات (بيوت متنقلة) والاستجابة لنداء الإغاثة الذى وجهته وزارة التخطيط لتأمين هذه الكرفانات فى أقرب وقت ممكن".

وأضاف الحمود فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "عمليات تبديل الخيم بكرفانات فى المخيم والتى بدأت العام الماضى تعتمد بشكل كبير على التبرعات"، مشيرا إلى أن "الهدف يتمثل بتوفير سبل العيش الكريم للاجئين السوريين فى مخيم الزعترى".

وتابع أن "الإدارة تبذل جهودا كبيرة لتأمين مستلزمات التدفئة اللازمة كالحرامات والبطانيات والمدافئ قبيل حلول فصل الشتاء لتلافى الإشكالات التى شهدها المخيم سابقا".

وبحسب الحمود، فإن "عدد الكرفانات فى مخيم الزعترى يبلغ 18 ألفا إضافة إلى 6 آلاف خيمة".

ويقول الأردن الذى يملك حدودا تمتد لأكثر من 370 كلم مع سوريا إنه يستضيف نحو 580 ألف لاجئ سورى منذ اندلاع الأزمة فى مارس 2011، بينهم نحو 120 ألفا بمخيم الزعترى.

وأدى النزاع السورى المستمر منذ نحو 30 شهرا إلى هروب أكثر من مليونى شخص إلى دول الجوار، ونزوح أكثر من أربعة ملايين شخص فى داخل سوريا هربا من إعمال العنف التى أودت بأكثر من 115 ألف شخص بحسب منظمة غير حكومية.