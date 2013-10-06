أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برى: مخطط تمزيق بعض الدول العربية مستمر والمنطقة فى وضع خطير

Google+ Print
برى: مخطط تمزيق بعض الدول العربية مستمر والمنطقة فى وضع خطير برى: مخطط تمزيق بعض الدول العربية مستمر والمنطقة فى وضع خطير

حذر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى من المخطط المستمر الهادف إلى تمزيق العديد من الدول العربية وتقسيمها وإغراقها فى سفك الدماء والحروب الأهلية.

ورأى نبيه برى أن استهداف هذه المؤامرة للعالم العربى فى العديد من الدول ليس صدفة، وأن هذه الريح التى تعصف من المغرب العربى فى ليبيا ومصر إلى العراق وسوريا، تجعل المنطقة فى وضع خطير وتستوجب وقفة مسئولة وحازمة فى وجه هذا المخطط- حسب قوله.

جاء ذلك خلال اللقاءات التى أجراها برى على هامش اجتماعى الاتحاد البرلمانى العربى واتحاد برلمانات الدول الإسلامية اليوم، فى المقر الدولى للمؤتمرات فى جنيف تمهيدا لبدء أعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولى غدا وأذيعت وقائعها فى بيروت.

وقال برى، إن هذا الوضع الخطير الذى يواجه العرب يشكل فرصة الآن لإسرائيل لكى تقتنص الحل الذى تريده لفلسطين، مشيرا إلى المخطط الذى تنفذه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى.

وقد عقد برى اجتماعا مع رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح بحضور الوفدين البرلمانيين للبلدين، حيث شرح الوضع فى لبنان وتداعيات الأزمة السورية عليه، لاسيما ما يتعلق بالصعوبات التى يواجهها حيال تدفق العدد الهائل من النازحين السوريين إليه.

وكرر تحذيره من مخطط لتقسيم سوريا وإغراقها فى الفتنة، مشددا على ان الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية ومأساة السوريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365