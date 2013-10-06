برى: مخطط تمزيق بعض الدول العربية مستمر والمنطقة فى وضع خطير

حذر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى من المخطط المستمر الهادف إلى تمزيق العديد من الدول العربية وتقسيمها وإغراقها فى سفك الدماء والحروب الأهلية.

ورأى نبيه برى أن استهداف هذه المؤامرة للعالم العربى فى العديد من الدول ليس صدفة، وأن هذه الريح التى تعصف من المغرب العربى فى ليبيا ومصر إلى العراق وسوريا، تجعل المنطقة فى وضع خطير وتستوجب وقفة مسئولة وحازمة فى وجه هذا المخطط- حسب قوله.

جاء ذلك خلال اللقاءات التى أجراها برى على هامش اجتماعى الاتحاد البرلمانى العربى واتحاد برلمانات الدول الإسلامية اليوم، فى المقر الدولى للمؤتمرات فى جنيف تمهيدا لبدء أعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولى غدا وأذيعت وقائعها فى بيروت.

وقال برى، إن هذا الوضع الخطير الذى يواجه العرب يشكل فرصة الآن لإسرائيل لكى تقتنص الحل الذى تريده لفلسطين، مشيرا إلى المخطط الذى تنفذه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والقدس والمسجد الأقصى.

وقد عقد برى اجتماعا مع رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح بحضور الوفدين البرلمانيين للبلدين، حيث شرح الوضع فى لبنان وتداعيات الأزمة السورية عليه، لاسيما ما يتعلق بالصعوبات التى يواجهها حيال تدفق العدد الهائل من النازحين السوريين إليه.

وكرر تحذيره من مخطط لتقسيم سوريا وإغراقها فى الفتنة، مشددا على ان الحل السياسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية ومأساة السوريين.