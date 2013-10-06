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الحكومة الليبية: نطلب توضيحًا من واشنطن بشأن اختطاف أبوأنس الليبي

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الحكومة الليبية: نطلب توضيحًا من واشنطن بشأن اختطاف أبوأنس الليبي الحكومة الليبية: نطلب توضيحًا من واشنطن بشأن اختطاف أبوأنس الليبي

قالت الليبية، الأحد، إنها تتابع الأنباء عن «اختطاف» القيادي في تنظيم «القاعدة»، أبو أنس الليبي، على يد قوات أمريكية، مطالبة واشنطن بتوضيحات بشأن هذه العملية.

وأوضح بيان الحكومة: «أنها تتابع الأنباء المتعلقة باختطاف أحد المواطنين الليبيين المطلوب لدى سلطات الولايات المتحدة، ومنذ سماع النبأ تواصلت الحكومة الليبية مع السلطات الأمريكية وطلبت منها تقديم توضيحات في هذا الشأن».

كان وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، قال، في وقت سابق، إن واشنطن لن تتوقف أبدًا عن مطاردة «المتطرفين»، وذلك تعليقا على قيام قوات أمريكية بتنفيذ غارتين في الصومال وليبيا، السبت.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن القوات الأمريكية شنت غارتين في ليبيا والصومال، بعد أسبوعين من هجوم على مجمع تجاري في نيروبي بكينيا، واعتقلت أنس الليبي، الذي كان مطلوبًا لدوره في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 1998، بحسب أجهزة الأمن الأمريكية.

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