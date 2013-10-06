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بالفيديو - مغامرة مورينيو تفلت بتشيلسي من فخ نورويتش

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بالفيديو - مغامرة مورينيو تفلت بتشيلسي من فخ نورويتش بالفيديو - مغامرة مورينيو تفلت بتشيلسي من فخ نورويتش

لندن، (إفي): أفلت تشيلسي من فخ التعادل الثاني على التوالي مساء الأحد أمام مضيفه نورويتش سيتي وسجل هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 1-3 ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبحت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في المرتبة الثالثة بجدول الدوري

الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن أرسنال الذي سيحل لاحقا ضيفا على وست بروميتش، ونقطتين عن ليفربول المتصدر.

 

تقدم البرازيلي أوسكار لـ"البلوز" بهدف في الدقيقة 4 من تصويبة أرضية بيمناه سكنت شباك اصحاب الأرض.

وأدرك التعادل انتوني بيلكينجتون من رأسية داخل المنطقة في الدقيقة 68.

أجرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي مغامرة هجومية بسحب أشلي كول وتحويل شورلي إلى ظهير أيسر يلعب أمامه إدين أزار.

 

وقبل خمس دقائق على نهاية المباراة تقدم البلجيكي إدين هازارد من انفرادة ليصوب الكرة قوية بيمناه، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة اللاعب ويليان هدفا ثالثا رائعا من تصويبة بيسراه داخل المنطقة.

وبهذا يتجمد رصيد نورويتش عند سبع نقاط في المرتبة السادسة عشرة.

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فيديو اليوم السابع

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