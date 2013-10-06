اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول في رمسيس

كتب : رامي الجزيري منذ 13 دقيقة

وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقوات الأمن أثناء محاولة أنصار مرسي اقتحام ميدان رمسيس، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم، فيما قابلها أنصار المعزول بإطلاق أعيرة خرطوش على أفراد الأمن.

وفي ذات السياق، يقوم الأهالي بشارع رمسيس بالتصدي لأنصار المعزول ومواجهة محاولاتهم إرباك قوات الشرطة بالانتشار في أماكن متعددة لمباغتتهم وإجبارهم على التراجع، فيما يقوم الأهالي بمعاونة قوات الأمن والوقوف بالمرصاد لمؤيدي المعزول وعدم السماح لهم باقتحام ميدان رمسيس.