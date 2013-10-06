وزارة الاتصالات: 97 مليون شريحة محمول مستخدمة بالسوق المصرى

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تقرير لها، الأحد، بموقعها الإلكترونى، إن عدد خطوط الهاتف المحمول المستخدمة وصلت إلى نحو 96.89 مليون شريحة، بنسبة انتشار بلغت نحو 115.85%، ذلك فى الوقت الذى تعتزم فيه الوزارة إصدار رخصة جديدة للهاتف المحمول تحصل عليها المصرية للاتصالات دون مزايدة، للتمكن من التحول لمشغل متكامل يقدم جميع الخدمات الصوتية والمحمولة.

وأوضح التقرير أن نسبة انتشار الهاتف الثابت وصلت إلى نحو 7.08 مليون خط بمعدل انتشار يصل إلى 8.61%.

يأتى ذلك فيما تؤكد شركات المحمول بأن الرخصة الرابعة لن تكون لها جدوى اقتصادية، لاسيما بعد وصول السوق لمرحلة التشبع، بينما تراهن المصرية للاتصالات بدخول السوق بعدد عملائها الحاليين، وأنها ستنافس بقوة فى خدمات البيانات والإنترنت، وتقف 6 نقاط عالقة لم يتم التوصل لحلول بشأنها، عائقا أمام بدء الشبكة الرابعة.