أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزارة الاتصالات: 97 مليون شريحة محمول مستخدمة بالسوق المصرى

Google+ Print
وزارة الاتصالات: 97 مليون شريحة محمول مستخدمة بالسوق المصرى وزارة الاتصالات: 97 مليون شريحة محمول مستخدمة بالسوق المصرى

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تقرير لها، الأحد، بموقعها الإلكترونى، إن عدد خطوط الهاتف المحمول المستخدمة وصلت إلى نحو 96.89 مليون شريحة، بنسبة انتشار بلغت نحو 115.85%، ذلك فى الوقت الذى تعتزم فيه الوزارة إصدار رخصة جديدة للهاتف المحمول تحصل عليها المصرية للاتصالات دون مزايدة، للتمكن من التحول لمشغل متكامل يقدم جميع الخدمات الصوتية والمحمولة.

وأوضح التقرير أن نسبة انتشار الهاتف الثابت وصلت إلى نحو 7.08 مليون خط بمعدل انتشار يصل إلى 8.61%.

يأتى ذلك فيما تؤكد شركات المحمول بأن الرخصة الرابعة لن تكون لها جدوى اقتصادية، لاسيما بعد وصول السوق لمرحلة التشبع، بينما تراهن المصرية للاتصالات بدخول السوق بعدد عملائها الحاليين، وأنها ستنافس بقوة فى خدمات البيانات والإنترنت، وتقف 6 نقاط عالقة لم يتم التوصل لحلول بشأنها، عائقا أمام بدء الشبكة الرابعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365