ارتفاع إنتاج حقل مجنون العراقى إلى 175 ألف برميل يوميا

قال حسين الشهرستانى نائب رئيس الوزراء العراقى، اليوم الأحد، إن إنتاج حقل مجنون النفطى الذى تديره رويال داتش شل ارتفع إلى 175 ألف برميل يوميا.

ومجنون أحد أربعة حقول نفطية عملاقة فى جنوب العراق تعد بالغة الأهمية لتحقيق هدف البلاد الطموح فى زيادة إنتاج النفط من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا، إلى مثليه.

كان حقل مجنون الذى يحوى 12 مليار برميل يضخ حوالى 45 ألف برميل يوميا، حينما تولت شل إدارته فى 2010 لكن الشركة جمدت العمليات فى وقت لاحق لإجراء أعمال صيانة.

وأضاف الشهرستانى أن إنتاج مجنون سيصل إلى 200 ألف برميل يوميا خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيضاف إليه إنتاج حقل الغراف البالغ 100 ألف برميل يوميا ليصل إجمالى الإمدادات الجديدة إلى 300 ألف برميل يوميا.

ويتوقع العراق ثانى أكبر منتج للنفط فى منظمة أوبك زيادة إنتاجه 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام وستأتى معظم الزيادة من حقل مجنون الذى يمتد عبر الحدود مع إيران.

وعززت شل مركزها فى جنوب العراق كمشغل لحقل مجنون وكشريك صغير مع إكسون موبيل فى حقل غرب القرنة-1 وفى مشروع للغاز الطبيعى.

وتباطأ هذا العام انتعاش القطاع النفطى فى العراق الذى بدأ فى 2010 بفعل مشكلات فى البنية التحتية والأمن، وهو ما حال دون وصول الإنتاج إلى المستويات المستهدفة بل ونزوله أحيانا عن متوسط العام الماضى البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا.