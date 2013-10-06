"الدفاع" الروسية تقرر توسيع استخدام الحيوانات في المهام القتالية

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

قررت وزارة الدفاع الروسية التوسع في استخدام الحيوانات للقيام بمهام قتالية في الجيش الروسي، حيث قرر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن يدرس أكثر من 400 مجند، عمليات تدريب الكلاب على أعمال الحراسة والكشف عن الألغام.

يذكر أنه يوجد بالقرب من الطريق الدائري الذي يحيط بموسكو، مركز تعليمي يعمل على إعداد فصيلة نادرة من الكلاب المتخصصة بالبحث عن المتفجرات، وتستخدم في تدريبها تقنيات فريدة من نوعها تسمح بالتحكم بالحيوانات عن بعد، حيث تثبت على الكلاب كاميرات فيديو وأجهزة اتصال، ويقوم الجندي بالتواصل مع الحيوان عبر جهاز لاسلكي.

يشار إلى أن نسبة غير قليلة من مجموع ما تعثر عليه القوات المسلحة الروسية من ألغام وغيرها من المتفجرات تكتشفه الكلاب المدربة، التي تخدم في الجيش الروسي، كما يعتمد الجيش الروسي بجانب الكلاب، على حيوانات بحرية يجري تدرب في المعهد البيولوجي البحري في مدينة (مورمانسك) شمال روسيا، حيث يقوم فريق من الفقمات (كلاب البحر) بمهمات خاصة لحماية الغواصات النووية الاستراتيجية. وتحاط طرق وأساليب استخدام الحيوانات في الجيش الروسي بسرية كبيرة.