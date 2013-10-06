أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

"الدفاع" الروسية تقرر توسيع استخدام الحيوانات في المهام القتالية

Google+ Print
"الدفاع" الروسية تقرر توسيع استخدام الحيوانات في المهام القتالية "الدفاع" الروسية تقرر توسيع استخدام الحيوانات في المهام القتالية

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

قررت وزارة الدفاع الروسية التوسع في استخدام الحيوانات للقيام بمهام قتالية في الجيش الروسي، حيث قرر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن يدرس أكثر من 400 مجند، عمليات تدريب الكلاب على أعمال الحراسة والكشف عن الألغام.

يذكر أنه يوجد بالقرب من الطريق الدائري الذي يحيط بموسكو، مركز تعليمي يعمل على إعداد فصيلة نادرة من الكلاب المتخصصة بالبحث عن المتفجرات، وتستخدم في تدريبها تقنيات فريدة من نوعها تسمح بالتحكم بالحيوانات عن بعد، حيث تثبت على الكلاب كاميرات وأجهزة اتصال، ويقوم الجندي بالتواصل مع الحيوان عبر جهاز لاسلكي.

يشار إلى أن نسبة غير قليلة من مجموع ما تعثر عليه القوات المسلحة الروسية من ألغام وغيرها من المتفجرات تكتشفه الكلاب المدربة، التي تخدم في الجيش الروسي، كما يعتمد الجيش الروسي بجانب الكلاب، على حيوانات بحرية يجري تدرب في المعهد البيولوجي البحري في مدينة (مورمانسك) شمال روسيا، حيث يقوم فريق من الفقمات (كلاب البحر) بمهمات خاصة لحماية الغواصات النووية الاستراتيجية. وتحاط طرق وأساليب استخدام الحيوانات في الجيش الروسي بسرية كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»