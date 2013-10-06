أغلبية ساحقة من جمهور ريال مدريد ترى موراتا أساسيا

مدريد، (إفي): كشف استطلاع رأي عن أن أغلبية ساحقة من جمهور ريال مدريد الإسباني ترى أن المهاجم الشاب ألبارو موراتا يستحق أن يلعب بصورة أساسية مع الفريق.

وكان موراتا قد سجل هدف التعادل الثاني للريال أمس أمام ليفانتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفوز الملكي في الدقائق الأخيرة بفضل المهاجم الشاب والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-2.

وأظهر استطلاع رأي أجرته النسخة الالكترونية من جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية أن 92.5% من جماهير الملكي ترى أن موراتا يستحق اللعب أساسيا.

فيما رأت النسبة المتبقية، في الاستطلاع الذي شارك به أكثر من 21 ألف شخص، أن موراتا لا يستحق المشاركة أساسيا.

يذكر أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفضل منذ قدومه لتدريب ريال مدريد الاعتماد على الفرنسي كريم بنزيمة كرأس حربة صريح للفريق إلا أنه لم يقدم الأداء المنتظر بشكل تسبب في استياء جماهير الـ"ميرينجي".