قائد بحرب أكتوبر: الصواريخ المدببة أخطر ما يواجهه الفرد المقاتل

قال العميد المتقاعد محمد السيد، أحد قادة حرب أكتوبر، إن التدريب العسكرى شاق جدا، خاصة عملية خروج الصاروخ وإصابة صلب الدبابة، مؤكدا أن أكثر سلاح من الممكن أن يقابله الفرد المقاتل هو الدبابة، لذلك كانت الصواريخ المدببة الموجهة للدبابات أول ما عبرت خط بارليف قبل الضربة الجوية.

وأضاف السيد، خلال مؤتمر معهد إعداد القادة بحلوان، بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، أن على الطلاب أن يتعلموا من خبرة الأكبر سنا والأساتذة للوصول للهدف، كما حقق المصرى هدفه فى تخليص بلده من الاحتلال، وأن يعمل على تطوير ذاته باستمرار للوصول لهذا الهدف.