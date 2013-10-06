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"البيئة": "الطاقة الحيوية" يسهم فى إنتاج غاز بديل لأنبوبة البوتاجاز

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"البيئة": "الطاقة الحيوية" يسهم فى إنتاج غاز بديل لأنبوبة البوتاجاز "البيئة": "الطاقة الحيوية" يسهم فى إنتاج غاز بديل لأنبوبة البوتاجاز

أكد المهندس أحمد مدحت، مدير مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة بوزارة البيئة أن المشروع يهدف بصفة رئيسية إلى الاستفادة من المخلفات الحيوانية المنزلية فى إنتاج غاز بديل لأنبوبة البوتاجاز، مشيرا إلى أن المشروع نفذ 110 وحدات بيوجاز منزلية بالمجان بمحافظتى أسيوط والفيوم فى القرى الفقيرة، وتعمل الوحدات الآن بكفاءة عالية لمدة عام كامل.

وقال مدحت، إن المشروع سيبدأ أولى دوراته التدريبية خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر لتدريب شباب المهندسين وعمال البناء على بناء وصيانة وحدات البيوجاز المنزلية لإيجاد فرص عمل جديدة غير تقليدية، كما سينظم المشروع ورشة عمل تعريفية للإعلاميين والصحفيين يومى الخميس والجمعة القادمين تتضمن التعريف بالمشروع وأهم أنشطته وكذلك زيارة ميدانية إلى الوحدات التى نفذها المشروع بالفيوم ولقاءات مع عدد من الأهالى المستفيدين من أنشطة المشروع.

من جانبها، قالت نيفين مصطفى مسئول المشروع إن وحدات المشروع مختلفة السعة تبدأ من 2 متر مكعب غاز يومى وحتى 6 أمتار مكعب، وهو ما يعادل 6 أنابيب غاز لكل شهر، مشيرة إلى أن المشروع وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير قروض ميسرة للأهالى الراغبين فى بناء وحدات بيوجاز بدعم 50% من المشروع فى شكل منحة لا ترد.

وأضافت أن المشروع يعمل حاليا على التنسيق بين عدة وزارات وجهات حكومية وبحثية شريكة لنشر التكنولوجيا فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويستهدف المشروع القرى الفقيرة التى تعانى من مشكلة أنبوبة البوتاجاز وهو ممول من وزارة البيئة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية.

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