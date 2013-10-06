أحد أبطال "أكتوبر": الإسرائيليون ماتوا من الرعب وتركوا دباباتهم سليمة

قال العميد محمد السيد قائد كتيبة صورايخ بحرب أكتوبر، إن بعض الإسرائيليين ماتوا رعبا من هول ما قام به المصريين خلال حرب 6 أكتوبر، وإنهم وجدوا 7 دبابات إسرائلية سليمة تركها الإسرائليون وهربوا منها خوفا من صواريخ المصريين، والذين كانوا يقولون " الله أكبر" خلال المعركة حتى أعانهم الله على النجاح والنصر.

وأضاف السيد، خلال مؤتمر احتفالات 6 أكتوبر بمعهد إعداد القادة، أن أحد أهم الأسباب فى الانتصار هو صيانة المقاتلين المصريين لأسلحتهم ذاتيا، خاصة أنها كانت تخزن فى معسكرات بالجبل، ولم يتوفر لها التخزين المناسب، مشيرا إلى أنهم كانوا يتدربون فى وقت الحر والصوم فى شهر رمضان.