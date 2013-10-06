حمدان بن زايد: الإمارات تدعم القضايا التنموية للفلسطينيين

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص على تعزيز برامجها ومشاريعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعم القضايا التنموية للشعب الفلسطيني.

وأوضح سموه أن ما تضطلع به دولة الإمارات في هذه المجالات الحيوية ينطلق من إيمانها بدورها الإنساني سواء على الصعيدين العربي والدولي وهو امتداد طبيعي لمسيرة الخير والعطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة توقيع هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الاونروا/ على الملحق الثاني للاتفاقية الخاصة باستكمال بناء 600 منزل في خان يونس بفلسطين.

تحديات

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن دولة الإمارات تدعم الشعب الفلسطيني ولا تألو جهدا في العمل على تحسين أوضاعه المعيشية والخدمية ومساعدته على تجاوز أي أزمات أو تحديات إنسانية طارئة.

وأضاف سموه ان مشروع استكمال بناء المنازل في خان يونس يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الاحمر لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز ظروفه الراهنة والتغلب على التحديات التي تواجهه في عدد من المجالات الحيوية في مقدمتها قطاع الاسكان، كما يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الى ان الهيئة استطاعت أن تترجم تطلعات القيادة الرشيدة في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال مشاريعها التنموية وعملياتها الإغاثية للفلسطينيين.

خدمات

وقال سموه: إن تبني دولة الإمارات للمشاريع التنموية الحيوية على الساحة الفلسطينية تشجع المانحين الآخرين على ان يحذوا حذوها في مبادراتها للنهوض بالخدمات الموجهة للشعب الفلسطيني الذي يواجه صعوبات إنسانية كثيرة.

وأشار الى ان الامارات حرصت خلال العقود الماضية على التركيز على دعم قطاعات الإسكان والتعليم والصحة في فلسطين فانتشرت مشاريعها التعميرية والإنشائية الكبرى في جميع مدن الضفة والقطاع ومن ضمنها إعادة بناء مخيم جنين وإنشاء ضاحية الشيخ زايد في القدس وحي الإمارات السكني في رفح ومدينة الشيخ زايد في بيت لاهيا ومستشفى رفح الخيري.

من جانبه، أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس ادارة هيئة الهلال الاحمر ان الهيئة تولي أبناء الشعب الفسطيني اهتمامها الكبير نسبة للظروف الصعبة التي يمرون بها.. وقال: إن المشاريع الانشائية والمساعدات الموسمية والاغاثية التي تقدمها هيئة الهلال الاحمر لهم تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تعمل من اجل مساعدة الفلسطينيين على تجاوز المصاعب الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها.

وأشار الى ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع الاونروا تأتي في اطار هذه الاستراتيجية الرامية الى بناء المساكن لذوي الدخل المحدود وكذلك مشاريع البناء المتعددة التي أقامتها الهلال الاحمر في الاراضي الفلسطينية .

ومنها المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومراكز المعاقين وغيرها من المشاريع التي تفيد الاسر الفلسطينية المعوزة. ووقع الملحق الثاني للاتفاقية الدكتور محمد عتيق الفلاحي الامين العام لهيئة الهلال الاحمر وبيتر فورد ممثل المفوض العام للاونروا بمقر الهيئة في ابوظبي بحضور عدد من المسؤولين بالهلال الاحمر والاونروا.

الاتفاقية

وينص الملحق الثاني للاتفاقية على بناء 449 وحدة سكنية استكمالا لمشروع بناء 600 وحدة سكنية في الحي الاماراتي بمدينة خان يونس الفلسطينية بتكلفة اجمالية قدرها 7. 72 مليون درهم. وكان الملحق الاول للاتفاقية التي وقعتها هيئة الهلال الاحمر مع الاونروا في عام 2005 قد تضمن القيام بتسوية الارض وعمل الأساسات اللازمة للمشروع وبناء 151 وحدة سكنية.

وتم إنجاز هذه الوحدات مع بناء مدرسة اعدادية للبنات في خان يونس بدأت تستقبل طالباتها منذ الاول من عام 2007 كما تم انجاز البنية التحتية للوحدات السكنية التي اقيمت في هذه المرحلة من كهرباء وصرف صحي وحفر بئر مياه وشبكة طرق واتصالات.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي عقب توقيع الملحق الثاني للاتفاقية على اهتمام القيادة العليا للهيئة بمواصلة الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية وفي المخيمات التي تؤوي العديد من الفلسطينيين في لبنان وسوريا مرحباً بالشراكة بين الهلال الأحمر والأونروا في العديد من البرامج الإنشائية والخدمية والتعليمية والصحية التي ينفذها الهلال الأحمر في فلسطين وتشرف على تنفيذها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

اشادة

من جانبه أشاد ممثل المفوض العام للأونروا بالجهود الإغاثية والتنموية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فلسطين .. موضحا أن مشاريع الهيئة تتمثل غالبيتها في مجال المشاريع الإنشائية كبناء المساكن والمنشآت التعليمية ومشاريع تحسين الصحة والمرافق الخدمية الأخرى المكملة لها.

وقدم ممثل المفوض العام للأونروا الشكر والتقدير للهيئة على البرامج الإغاثية التي يقدمها الهلال الأحمر للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا مثمناً دور الهلال الأحمر في كفالة الأيتام الفلسطينيين.

200

:تسلم فرع هيئة الهلال الاحمر بالعين 200 جهاز حاسوب تعليمي من شركة العين للتوزيع وذلك ضمن جهود الشركة لدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية التي تقدم يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة والمتعففة داخل الدولة.

ورحب سالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع العين الذي تسلم الاجهزة من جمال الظاهري رئيس شعبة الخدمات العامة بشركة العين للتوزيع بهذه المبادرة من جانب الشركة.. وقال: إنها ليست غريبة عليها لما لها من مبادرات مع الهلال الاحمر.

واستعرض الريس المشاريع التي تقوم بتنفيذها هيئة الهلال الأحمر في سبيل التخفيف عن الأسر المحتاجة والمتعففة، مؤكداً أن الدعم الذي تتلقاه من المجتمع أفرادا ومؤسسات كان له بالغ الأثر في نجاح المشاريع الخيرية.