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مسئول أمني ببنغازي يؤكد مقتل عقيد طيار جراء إطلاق النيران عليه

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مسئول أمني ببنغازي يؤكد مقتل عقيد طيار جراء إطلاق النيران عليه مسئول أمني ببنغازي يؤكد مقتل عقيد طيار جراء إطلاق النيران عليه

كتب : أ ش أ الأحد 06-10-2013 14:28

أكد محمد الحجازي خبير أمني وعسكري بالغرفة الأمنية ببنغازي، مصرع العقيد الطيار عبد الله أبو زيد البرعصي بعد نقله للمستشفى جراء إطلاق النيران عليه من قبل مجهولين في سيارة بمدينة بنغازي، وكان بعض المسلحين قد أطلقوا النيران على العقيد الطيار في وقت سابق اليوم، مما أدى إلى إصابته ونقله للمستشفى.

وقال الحجازي، "إن مجهولين بداخل سيارة أطلقوا النار على العقيد وهو متوجه إلى عمله في القاعدة الحربية التابعة لمطار بنينا، مما أدى لإصابته برصاصة في القلب"، وأوضح أن العقيد دخل العناية المركزة فور وصوله إلى مستشفى الجلاء لخطورة حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة منذ ساعة تقريبا.

وأضاف الحجازي، أن الشهيد أعطى بيانات كاملة عن السيارة التي تم إطلاق النيران منها، مشيرا إلى إنه كان قائدا على طائرة "انتينوف الحربية"، ولفت الحجازي إلى أن الشهيد كان قد تقدم باستقالته من عمله منذ فترة، وعاد إلى العمل مرة أخرى وكان من المشهود لهم بالكفاءة.

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