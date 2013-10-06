الاستخبارات الألمانية: الطائرات الحربية السورية في مأمن على الأراضي الإيرانية

كتب : ا ف ب الأحد 06-10-2013 14:33

نقل الموقع الإلكتروني لمجلة "در شبيغل" اليوم، عن أجهزة الاستخبارات الألمانية أن إيران سمحت للنظام السوري بنقل طائراته الحربية إلى أراضيها لحمايتها من أي هجوم أجنبي.

وقال الموقع أن التقرير الذي وصفه بـ"السري"، أشار إلى علاقات عسكرية وثيقة بين دمشق وطهران تشمل وقوف حزب الله اللبناني المدعوم من طهران إلى جانب الجيش السوري.

ونقل التقرير عن مصدر قوله، أن اتفاقا عسكريا بين سوريا وإيران أُبرم في نوفمبر 2012 يسمح للرئيس بشار الأسد بتوقيف قسم كبير من سلاحه الجوي على الأراضي الإيرانية وباستخدامه عند الحاجة إليه، وأضاف تقرير الاستخبارات الألمانية أن إيران أرسلت قوات نخبة من الحرس الثوري لدعم القوات السورية.

من جهة أخرى نشرت "در شبيغل" مقابلة للرئيس بشار الأسد نفى فيها مجددا أي مسؤولية في الهجمات الكيميائية أغسطس في سوريا، وحمل مسؤوليتها لمقاتلي المعارضة الذين وصفهم بـ"الإرهابيين".

وقال الأسد لـ"در شبيغل"، "لم نستخدم الأسلحة الكيماوية، ومحاولة تصويري على إني رجل يقتل في شعبه خطأ كبير"، واقترح الأسد أن تضطلع ألمانيا بدور وسيط من أجل انهاء النزاع، الذي أسفر عن سقوط أكثر من مئة ألف قتيل خلال نحو عامين، ورفض وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي هذه الفكرة أثناء زيارته إلى أفغانستان، مؤكدا أن بلاده تدعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، الأخضر الإبراهيمي بحسب موقع شبيغل.