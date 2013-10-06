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الرئيس الفلسطيني يهنىء عدلي منصور باحتفالات أكتوبر المجيدة

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الرئيس الفلسطيني يهنىء عدلي منصور باحتفالات أكتوبر المجيدة الرئيس الفلسطيني يهنىء عدلي منصور باحتفالات أكتوبر المجيدة

كتب : أ ش أ منذ 59 دقيقة

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور بالذكرى الأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وعبر الرئيس عباس في برقيته عن أحر عبارات التهاني القلبية، داعيا أن يعيد هذه المناسبة الخالدة على أرض الكنانة وشعبها بالخير والأمن والاستقرار والوئام.

وقال الرئيس الفلسطيني، في نص برقيته "لقد جسدت تلك الحرب والانتصار الخالد الذي تحقق فيها الإرادة القوية لشعب وعظمته وقدرة جيشها وقواتها المسلحة على حماية الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وأكدت كذلك على العزيمة والإصرار على استكمال المسيرة بكل قوة وثبات وتحقيق مستقبل مشرق وآمن ومزدهر لمصر ولشعبها الشقيق، والحفاظ على دورها الريادي في خدمة قضايا أمتنا العادلة".

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