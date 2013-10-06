رئيس الوزراء العراقي يزور أمريكا 28 أكتوبر الجاري

كتب : أ ش أ منذ 57 دقيقة

يقوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على رأس وفد حكومي كبير بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، 28 أكتوبر الحالي يبحث خلالها مع المسؤولين الأمريكيين، الملف الأمني في العراق والأزمة السورية، إضافة الى القضايا التي يتضمنها اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين، بحسب ما صرح بذلك اليوم، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي.

وقال "الموسوي" إن المحادثات بين رئيس الوزراء نوري المالكي، والرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال الزيارة ستتركز على الأوضاع في المنطقة، خصوصا الأزمة السورية ومناقشة المبادرة العراقية التي تدعو إلى الحل السلمي ووقف إطلاق النار الفوري.

وتابع أن الإدارة الامريكية، بدأت تدرك جيدا أن العراق هو الطرف القادر على إيجاد مخرج حقيقي وواقعي للأزمة السورية وستتعاطى بإيجابية مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بغداد الاتصال بأطراف الأزمة السورية.

ولفت الموسوي إلى أن الجهود العراقية لحل الأزمة السورية عن طريق الدبلوماسية فيها مصلحة للعراق أولا؛ لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن سيؤدي إلى مزيد من التعقيد والتدهور الأمني في المنطقة.

ونفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بشدة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ، قبل أيام، عن رفض الرئيس الأمريكي مقابلة المالكي وأكد أن رئيس الوزراء "اعتذر منذ بداية العام الحالي عن عدم تلبية دعوتين مماثلتين لزيارة الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الدعوة هي من الرئيس أوباما.

وعن موقف واشنطن من تجديد ولاية المالكي للمرة الثالثة، قال الموسوي إن هذا شأن داخلي يبحث بين الأطراف العراقية فقط، ولا يحق لطرف خارجي التدخل فيه، وما أشيع عن أن سبب الزيارة هو الحصول على تأييد أمريكي لولاية ثالثة مجرد تصورات وتكهنات أطراف سياسية متخوفة من هذه الزيارة.

كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، كشف في 19 أغسطس الماضي أن المالكي سيزور الولايات المتحدة في القريب العاجل، مرجحًا أن تكون الزيارة في شهر سبتمبر لبحث العلاقات الثنائية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين والتعاون في مجال التسليح ومحاربة الإرهاب، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية.