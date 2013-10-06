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الجالية المصرية باليمن تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية

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الجالية المصرية باليمن تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية الجالية المصرية باليمن تطالب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية

كتب : أ ش أ منذ 30 دقيقة

طالبت الوفود الممثلة للجالية المصرية باليمن، بمناسبة احتفالات مكتب الدفاع بالسفارة المصرية بصنعاء اليوم بذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، الفريق أول عبد الفتاح القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة الاستجابة لنداءات ملايين الجماهير المصرية بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وأعربت تلك الوفود عن رغبتهم واستعدادهم المشاركة، ودعوة ملايين المصريين إلى الاحتشاد في شوارع القاهرة والميادين بعواصم الدول العربية والأجنبية للتظاهر للمطالبة بترشيح الفريق السيسي رئيسا لمصر في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما طالب أبناء الجالية المصرية باليمن الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالتمديد للعقيد أركان حرب خالد محمد عز الرجال ملحق الدفاع بسفارة باليمن لعام آخر.

وشارك في الاحتفالية بمناسبة ذكرى أكتوبر الخالدة الجالية المصرية فى اليمن وممثلو وزارة الدفاع اليمنية وأكثر من 90 ممثلا لوزارات الدفاع بالدول العربية والأوربية واﻷفريقية والآسيوية، وخلال الحفل تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "شعب آبي وجيش وطني" وفيلم آخر حول إنجازات القوات المسلحة المصرية في القطاع المدني الذي اعدته إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش المصري.

وقام العقيد أركان حرب خالد محمد عز الرجال ملحق الدفاع بسفارة جهورية مصر العربية باليمن باستقبال وفود المهنئيين، من أبناء الجالية المصرية بحضور السفير أشرف عقل سفير مصر لدى اليمن بمكتب الدفاع بصنعاء التابع لوزارة الدفاع المصرية، وتوزيع الهدايا الرمزية على أبناء الجالية المصرية والوفود اليمنية والأجنبية.

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