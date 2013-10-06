محمود ياسين: السادس من أكتوبر يعني الشرف والانتصار

كتب : مها حسين منذ 58 دقيقة

قال الفنان محمود ياسين إن تاريخ السادس من أكتوبر يعني بالنسبة له معان وطنية كثيرة، معتبرا أنه بمثابة الشرف والانتصار.

وأضاف ياسين، لـ"الوطن"، "الجيش يعني الضمير الوطني، التاريخ الطويل، وشعب عريق تحدى الكثير والكثير، الجيش هو الفروسية والحزم للوطن الجيش المصري".

وعن التاريخ الجديد، قال إن الجيش هو الحمى للوطن وكل خطواته دائما عنوانها الدقة والتأمل وكل ما يفعله يصب في صالح الوطن".

وتابع الفنان، الذي قام ببطولة أفلام عدة تؤرخ لنصر أكتوبر، "الشغل الشاغل للجيش هو أمان واستقرار هذا الوطن الكبير، وهنا أقول تحية إلى كل رجال القوات المسلحة الغالية الذين هم شرف وفخر وقوة هذا الوطن الغالي الكبير".