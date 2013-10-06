نبيلة عبيد لـ"الوطن": الجيش هو الأمل في المرحلة المقبلة

كتب : مها حسين منذ 51 دقيقة

قالت الفنانة نبيلة عبيد لـ"الوطن" إنها لا تجد غير كلمات الفريق أول السيسي لتعبر بها عن انتصار أكتوبر: "الجيش هو الشعب.. مفيش حد هيقدر يفرقنا.. في حرب أكتوبر انتصار لحب مصر، وانتصرنا لحب مصر في 30 يونيو، وإن شاء الله مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا".

وأضافت: "هذه كلمات القائد عبد الفتاح السيسي، ولن أجد أروع منها لكي أعبر بها عن حبي للوطن وجيش بلدي العظيم الذي نعيش معه فس أمان واستقرار بفضل الله ثم مجهوداته.. وأكدت أن الجيش هو الأمل في المرحلة القادمة، وعلى الجميع أن يلتف حول مصلحة الوطن.. وربنا يحمي وطني وجنوده وشعبه تحيه لكل رجال القوات المسلحة التي هي فخر وعزة لكل مواطن عربي".