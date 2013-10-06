أخبار عاجلة

إصابة 108 تلاميذ بالجدري المائي بسوهاج -
فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي -
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي -
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك -
8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي -
اليوم| مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة للاتفاق على تفاصيل تعاقده -
برشلونة يقسو على غرناطة بالفوز برباعية -
8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 02 أبريل 2017 -
8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

أشرف عبدالباقي: كنت فردا في القوات المسلحة وهي شرف لكل مصري

Google+ Print
أشرف عبدالباقي: كنت فردا في القوات المسلحة وهي شرف لكل مصري أشرف عبدالباقي: كنت فردا في القوات المسلحة وهي شرف لكل مصري
ما فعله الجيش في 30 يونيو أثبت للعالم أنه المدافع عن هذا الوطن

كتب : مها حسين منذ 26 دقيقة

قال الفنان أشرف عبدالباقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قواتنا المسلحة شرف لكل مواطن مصري وتشرف أي مصري في جميع أنحاء العالم وأي مواطن مصري يسعد بما تفعله هذه المؤسسة العريقة التي صنعت النصر على مدار عقود من الزمن.

وتابع قائلاً: "حرب أكتوبر فخر وعزة وانتصار حقيقي للجيش الذي لا يُقهَر"، وأكد أن ما فعله الجيش في تاريخ 30 يونيو أثبت للعالم كله أنه هو الحامي والمدافع عن هذا الوطن، والذي تحيَّز إلى شعبه وسانده ودافع عنه ولم يجعله فريسه يلتهمها العدو.

ووجَّه عبدالباقي تحية إلى كل فرد رحل في سبيل الوطن وكان حصن أمان، وتذكَّر هنا لحظات وجوده في القوات المسلحة والمعاني الجميلة التي تعلَّمها من القوات المسلحة، وقال إن في أمان بفضل الله ثم أفراد القوات المسلحة الذي كان فردًا منهم في يوم من الأيام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"