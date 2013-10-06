أشرف عبدالباقي: كنت فردا في القوات المسلحة وهي شرف لكل مصري

ما فعله الجيش في 30 يونيو أثبت للعالم أنه المدافع عن هذا الوطن

كتب : مها حسين منذ 26 دقيقة

قال الفنان أشرف عبدالباقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن قواتنا المسلحة شرف لكل مواطن مصري وتشرف أي مصري في جميع أنحاء العالم وأي مواطن مصري يسعد بما تفعله هذه المؤسسة العريقة التي صنعت النصر على مدار عقود من الزمن.

وتابع قائلاً: "حرب أكتوبر فخر وعزة وانتصار حقيقي للجيش الذي لا يُقهَر"، وأكد أن ما فعله الجيش في تاريخ 30 يونيو أثبت للعالم كله أنه هو الحامي والمدافع عن هذا الوطن، والذي تحيَّز إلى شعبه وسانده ودافع عنه ولم يجعله فريسه يلتهمها العدو.

ووجَّه عبدالباقي تحية إلى كل فرد رحل في سبيل الوطن وكان حصن أمان، وتذكَّر هنا لحظات وجوده في القوات المسلحة والمعاني الجميلة التي تعلَّمها من القوات المسلحة، وقال إن مصر في أمان بفضل الله ثم أفراد القوات المسلحة الذي كان فردًا منهم في يوم من الأيام.