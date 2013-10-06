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هادي شرارة يشيد بأداء رنا سماحة.. وينتقد زينب أسامة وعيسى المرزوق

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هادي شرارة يشيد بأداء رنا سماحة.. وينتقد زينب أسامة وعيسى المرزوق هادي شرارة يشيد بأداء رنا سماحة.. وينتقد زينب أسامة وعيسى المرزوق

كتب : نورهان طلعت منذ 2 دقيقة

أشاد الموزع والملحن اللبناني هادي شرارة بأداء المتسابقة المصرية رنا سماحة في البرايم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي 9"، حيث جمعته مساء أمس الأول جلسة مع الطلاب قام من خلالها بتقييم أدائهم في البرايم، وأشاد بأداء رنا ووقفتها وثقتها على المسرح وعدم خروجها عن الجمل الموسيقية خلال غنائها لأغنية "لو بص لي" ليارا.

وعنَّف "شرارة" المتسابقة المغربية زينب أسامة لخروجها عن اللحن الموسيقي وارتباكها خلال غنائها لنفس الأغنية، كما عاب على المتسابق الكويتي عيسى المرزوق الذي وقع في منطقة الخطر في الأسبوع الأول للطلاب في الأكاديمي لغنائه لأغنية "جاني" نبيل شعيل بشكل سيئ، وكذلك عاب على أداء المتسابقة اللبنانية ماريا سركيس والتي حالفها الحظ وعادت إلى الأكاديمية بعد إنقاذ الطلاب لها لوقوعها في منطقة الخطر.

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ON Sport

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