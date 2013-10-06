تكريم أبطال حرب أكتوبر بمقر قيادة محطة شمال الدلتا العسكرية

زار المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ يرافقه اللواء عادل النطاط مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ والمهندس حافظ عيسوي وكيل أول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح والقطاعات والقيادات التنفيذية بزيارة قيادة محطة شمال الدلتا العسكرية، حيث قدم التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد محافظ كفر الشيخ أقدم التهنئة لأبطال حرب أكتوبر المجيد وأنه يوم الفخر ويوم الانتصار ويوم إعادة الكرامة لمصر في السادس من أكتوبر لسنة 73 .

وأشار المحافظ إلى أنه من الفخر أن ياتى السادس من أكتوبر عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو استكمالًا لثورة 25 يناير التي أعادت مصر إلى أبنائها ولا يسعني إلا أن أسجل كتابة تحية للقوات المسلحة في عيدها تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بأسم كل مواطن مصري وبأسم كل أبناء كفر الشيخ بأسمى التهاني والتقدير لما قدمه الجيش في 30 يونيو، ثم قدم سيادته التكريم للمشاركين في حرب أكتوبر من أبناء كفر الشيخ وهم ” لواء مختار الفار – لواء بسيونى احمد عبده – عميد محمد السماحى – عميد احمد ماهر سليمان – عميد عبد الخالق الوكيل - رائد إبراهيم عباس النحاس .

وسجل المحافظ كلمة في سجل التشريفات، ثم قدم قائد المحطة الشمالية للمحافظ كتاب الله كهديه تذكارية في هذه الذكرى الغالية .

وقام المحافظ بزيارة كتيبة تامين محافظة كفر الشيخ بالإستاد الرياضي وقام بالسلام على الضباط والجنود والأفراد بالكتيبة وهنأهم بانتصارات أكتوبر وشد على أيديهم في دورهم في تامين المحافظة .

وأخذ المحافظ صورة تذكارية مع الضباط والجنود، مشيرًا غالى أنه يمتن إليهم بالعرفان لما قدموه للوطن حيث أنهم يستحقون أن نحملهم على الرؤوس .

وعقب ذلك توجه سيادته إلى ميدان النصر لمشاركة الجماهير المحتشدة في احتفالهم بذكرى أكتوبر المجيد .