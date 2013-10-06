بدء احتفالات نصرأكتوبربمحيط الإتحادية وسط تشديدات أمنية مكثفة

توافد مئات المواطنين على محيط قصر الإتحادية للإحتفال بالذكرى الأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وسط إجراءات أمنية مكثفة تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة واللجان الشعبية.

> وبدأت المنصة الرئيسية فعاليات الإحتفال مع دقات الساعة الثانية ظهراً وهو نفس التوقيت الذي بدأ فيه تحرك القوات المسلحة المصرية لتطهير أرض سيناء من الإحتلال الاسرائيلي.

واستهلت المنصة فعاليات الاحتفال بالأغاني الوطنية التي قدمها كوكبة من كبار نجوم الفن المصري في أعقاب حرب أكتوبر المجيدة ومن بينها “الله أكبر بسم الله” و”أنا على الربابة بغني” و”عاش اللي قال”.

وعلى بعد عشرات الأمتار من المنصة الرئيسية التي التف حولها المئات، قام مجموعة من سكان المنطقة بوضع مكبرات صوت عملاقة في إحدى الشرفات المطلة على شارع الميرغني وقاموا بتشغيل الأغاني الوطنية الحديثة وخصوصاً أغنية “تسلم الأيادي” التي رقص على وقع أنغامها المئات في شارع الميرغني معتبرين أنها من الأغاني المعبرة عن كافة انتصارات الجيش المصري في العصر الحديث.

> كما قام الأهالي بتشغيل أغنية “تسلم إيديك” رافعين أعلام مصر وصور للرئيس الراحل أنور السادات والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

وفي أغلب شرفات المنازل في محيط قصر الإتحادية، قام السكان بوضع أعلام عملاقة لمصر أعلى أسطح العمارات وحتى أسفلها إحتفالاً بالنصر العظيم.

أ.ش.أ